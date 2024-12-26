احترس من طقس الساعات المقبلة.. رياح وانخفاض الحرارة والصغرى تصل لـ4 مئوية

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأضافت "الهيئة"، في بيان لها، الخميس، أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح الجنوبية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية، واضطراب الملاحة على بورسعيد ورفح والعريش، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر، وسرعة الرياح من 40 إلى 50 كم لكل ساعة.

وشددت "الأرصاد"، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتكون درجات الحرارة العظمى خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 21 درجة مئوية.

وتكون درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 10 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 8 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 4 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 7 درجة مئوية.

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