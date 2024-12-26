رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد الكفاءة القتالية لقوات الصاعقة

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كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قيادة قوات الصاعقة؛ للاطمئنان على مدى جاهزيتهم والوقوف على مستوى الكفاءة القتالية ، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية لنظم وأساليب التدريب القتالى لمقاتلى القوات الخاصة .

واستعرض اللواء أ ح محمد أبو الفتوح جاب الله قائد قوات الصاعقة إجراءات الإعداد والتجهيز القتالى للمقاتلين بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته مهما كلفهم ذلك من تضحيات .

وقام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على مجمع ميادين التدريب ، وشاهد عدداً من الأنشطة التدريبية والبيانات العملية التى أظهرت مدى ما يتمتع به رجال الصاعقة من قدرات قتالية عالية ومهارات ميدانية ذات طابع إحترافى .

كما ناقش عددا من المقاتلين فى أساليب تنفيذهم لمهامهم ومدى قدرتهم على الإستفادة من تطوير منظومة التدريب لإنجاز المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

وأشاد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمستوى المتميز لرجال قوات الصاعقة كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير أحدث نظم ووسائل التدريب المتطورة التى تحقق أقصى درجات الواقعية وتسهم فى الإرتقاء بالقدرات القتالية لرجال القوات المسلحة ,

وطالب رجال الصاعقة بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والوصول إلى أقصى معدلات الكفاءة القتالية والإهتمام بتنمية المهارات الميدانية لتكون قوات الصاعقة فى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ ما تكلف به من مهام تحت مختلف الظروف .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .

