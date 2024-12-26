بيان عاجل من "السياحة" بشأن حقيقة الاعتداء على "سائح روماني" بشرم الشيخ

كتب- محمد أبو بكر:

نفت وزارة السياحة والإثار، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن جنسية السائح المصاب في شرم الشيخ، موضحة أن السائح بلجين سيتيمولا روماني الجنسية وليس بريطانيًا كما تم الترويج.

وأوضحت أن الحادثة وقعت بتاريخ 6 ديسمبر الجاري، عندما كان السائح يتردد على أحد متاجر السوبر ماركت بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ لشراء بعض احتياجاته، وأثناء ذلك، ظن أحد العاملين بالمكان أن السائح بصدد الاعتداء عليه، مما دفعه للتصرف بطريقة أدت إلى إصابة السائح.

وتابعت: تم نقل السائح المصاب على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج اللازم، وحالته الآن مستقرة ويتم علاجه على نفقة الدولة المصرية.

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