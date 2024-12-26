وزير العمل لـ"مصراوي": صرف منحة عمال التراحيل وزيادة قيمتها 100%.. في هذا الموعد

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الشيماء عبد الله، مدير إدارة رعاية عمال التراحيل بوزارة العمل، عن موعد صرف منحة وزارة العمل لعمال التراحيل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

موعد صرف منحة عمال التراحيل المقبلة

وأضافت "عبد الله"، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الموعد النهائي لصرف منحة وزارة العمل سيبدأ من 7 يناير 2025، لافتة إلى أنه يتم تحديد العمال المستحقين من خلال كشوف العمال أو مفتشي وزارة العمل.

زيادة قيمة منح عمال التراحيل

وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن زيادة قيمة المنحة للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم رفع المبلغ من 500 جنيه إلى 1000 جنيه، مع بدء تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من 7 يناير المقبل.

ومن جانبه قال محمد جبران، وزير العمل: في إطار اهتمام وزارة العمل بعمال التراحيل، فقد حددت الوزارة 6 منح سنوية تشمل: "منحة المولد النبوي الشريف، منحة عيد الميلاد المجيد، منحة شهر رمضان المبارك، منحة عيدي الفطر والأضحى، ومنحة عيد العمال".

دور وزارة العمل في رعاية العمال

وأضاف "جبران"، في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة تهتم بتحديد مستحقي المنح بناءً على كشوف العمال أو من خلال مفتشي الوزارة، الذين يتواجدون في مواقع العمل والإنتاج.

وكشف محمد جبران، عن تفاصيل وثائق التأمين الجماعي التي أصدرتها الوزارة لعمال التراحيل، وقال "جبران" إن الوزارة قامت بتوفير مبلغ تعويضي في حالة الوفاة قدره 200 ألف جنيه، وفي حالة العجز الكلي أيضًا 200 ألف جنيه، وتم تخصيص وثيقة لتغطية مصاريف العلاج بقيمة 20 ألف جنيه".

وتابع وزير العمل أن الوزارة تقدم أيضًا منحًا في حالات العمليات الجراحية تصل إلى 5 آلاف جنيه، وحالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى تمنح 50 ألف جنيه، ويحصل العامل على 2000 جنيه في حال الزواج.

وأكد وزير العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود في رعاية عمال التراحيل، حيث سيقوم مسؤولو وزارة العمل بالنزول إلى الشوارع ومناطق عملهم لحصرهم وإعداد قائمة بأسمائهم؛ لضمان شمولهم في الرعاية الاجتماعية وتوفير المنح المقررة.

وأشار جبران إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الوزارة ستستمر في تقديم كل الدعم والرعاية لعمال التراحيل.

وكان محمد جبران، وزير العمل، قرر ضم عمال التراحيل رسميًا تحت مظلة الحماية الاجتماعية في 7 يناير 2024.

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