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القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر

03:43 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة
  • عرض 3 صورة
    القوات البحرية تحبط محاولة لتهريب كمية من المواد المخدرة
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كتب- محمد سامي:


نجحت القوات البحرية فى التصدي لمحاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر سواحل البحر الأحمر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف جهود تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الاتجاهات الإستراتيجية.


و تم الاشتباه فى إحدى مراكب الصيد، وعلى الفور قامت القوات البحرية بدفع عدد من الوحدات البحرية لضبط المركب المشتبه به وتنفيذ إجراءات تفتيشه، وتمكنت عناصر القوات البحرية من ضبط عدد (2) فرد على متن المركب عثر بحوزتهما على كميات من المواد المخدرة للحشيش والهيدرو، وعدد من أجهزة الهواتف المحمولة، وتم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

القوات البحرية المواد المخدرة البحر الأحمر
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