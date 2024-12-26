الأطباء تدعو أعضائها لـ"المشاركة بقوة" في العمومية الطارئة 3 يناير

كتب- أحمد جمعة:

دعا مجلس النقابة العامة للأطباء، جموع أطباء مصر للمشاركة في الجمعية العمومية الطارئة يوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة؛ لإعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا، بحسب النقابة.

وأعلن مجلس نقابة الأطباء تحمل انتقالات الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.

ويستلزم اكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 طبيب.

وأهاب مجلس النقابة العامة للأطباء بالأطباء والطبيبات الحضور للتعبير عن رأيهم حول مشروع القانون، واتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على المهنة.

وأثار مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي ومجلس الشيوخ قبل أيام، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، وانتقادات حادة من نقابة الأطباء لعدد من النصوص الواردة به وخاصة باب "العقوبات"، الأمر الذي دفعها للدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 3 يناير المقبل، في الوقت الذي وصفه وزير الصحة بأنه يتعامل بـ"مشرط جراح".

تقول نقابة الأطباء إن مشروع القانون تضمّن موادًا تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم، مؤكدة رفضها الحبس في حالات الخطأ الطبي واستبداله بالتعويض مثل كل دول العالم عامة ودول الخليج خاصة التي يعمل بها نصف أطباء مصر.

لمزيد من التفاصيل.

أزمة "المسؤولية الطبية".. لماذا يعترض الأطباء على قانون "مشرط الجراح"؟