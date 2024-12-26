محافظ الجيزة يكلف رؤساء جدد لوحدات محلية بمركز ومدينة أطفيح

كتب- محمد أبو بكر:

أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا بتكليف عددًا من القيادات بالوحدات المحلية لمركز ومدينة أطفيح/ في إطار خطة تجديد الدماء لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء قرار محافظ الجيزة، بتكليف إسماعيل حسن أحمد، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بالقبابات، ووائل محمود معوض، رئيسًا للوحدة المحلية بكفر قنديل، وسيد البدوي سيد محمود، رئيسًا للوحدة المحلية بالكداية، ومحمد إبراهيم محمد إبراهيم، رئيسًا للوحدة المحلية بصول.

وأوضح محافظ الجيزة، أن الحركة جاءت لدفع عجلة العمل بالوحدات المحلية لمركز ومدينة أطفيح، مؤكدًا أنه يجرى بصورة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية؛ لتحقيق أعلى معدلات الأداء في مهامهم الوظيفية لتحقيق رضاء المواطنين.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة أطفيح ورؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافة ومنع التعديات والإشغالات من الطرق العامة، ومواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لتحقيق الإستفادة من المشروعات للمواطنين.

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