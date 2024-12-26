وزير الكهرباء: جار استخراج تراخيص وحدة منتجات اليورانيوم

كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، زيارة ميدانية لهيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر بحضور الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات الهيئة ومجموعة من الخبراء والعلماء العاملين بها، وذلك لمتابعة سير العمل ودور هيئة الطاقة الذرية ومساهماتها في المجالات المختلفة على المستوى البحثي والعلمي والتطبيقي والاقتصادي والتقني وخدمة المجتمع والبرامج التدريبية المتخصصة والمشروعات القومية والبرنامج النووي المصري السلمي.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، دور هيئة الطاقة الذرية والمراكز والمعامل البحثية التابعة لها، ومدينة العلوم النووية بأنشاص على طريق امتلاك المعرفة النووية لكل الاستخدامات وتوطين العلم والتكنولوجيا ودعم الاقتصاد والتصنيع المحلي وتطبيق المعايير العالمية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وخفض الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ومنها النظائر المشعة والتخلص الآمن من النفايات الطبيعية المشعة، وتحلية المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية خاصة محاصيل الحبوب، وحفظ المنتجات الغذائية وزيادة القدرة لدى المحاصيل على مقاومة الظروف المناخية الصعبة ومقاومة الآفات وتطوير التكنولوجيا الزراعية.

كما استعرض الأبحاث العلمية والمشروعات التطبيقية في مجال الطاقة وإنتاج الخلايا الشمسية وتوفير العديد من المواد الاستراتيجية بتصنعيها محليًا، وكذلك دور الهيئة في معالجة النفايات المشعة بجميع القطاعات والكشف الإشعاعي في المواني البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية المعنية والتدريب والدور التعليمي بالشراكة مع الجامعات والتعاون مع القطاع الخاص من خلال مشروعات بحثية وعلمية لزيادة كفاءة المهمات الكهربائية وقدرتها على تحمل الظروف المناخية والعمل على توطين الصناعات النووية الاستراتيجية مثل وحدة منتجات اليورانيوم التي يجرى العمل على استخراج التراخيص الخاصة بها.

وتفقد الدكتور محمود عصمت، موقع هيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر ومنها المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع ومركز بحوث الامان النووي والإشعاعي، والمكتبة العلمية والقاعات البحثية، واستمع إلى شرح تفصيلي حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في التطبيقات الإشعاعية الصناعية والطبية والصيدلانية، وكذلك إجراء البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات آمان الاستخدامات النووية والإشعاعية، وتقديم الخدمات التشعيعية للجهات المختلفة عن طريق القيام بتعقيم المنتجات الطبية والأنسجة البيولوجية وحفظ الأغذية بالإشعاع والقيام بالتجارب والأبحاث على المستوى النصف صناعي لتحسين خواص المواد البوليميرية والمنسوجات والمطاط والأخشاب والبويات مما يرفع من قيمتها الاقتصادية وتعقيم ومعالجة الأغذية والمنتجات الطبية والسلع الغذائية بالإشعاع وذلك باستخدام أشعة جاما لخدمة المجتمع وتوفير مواد ومستلزمات طبية معقمة بطريقة فعالة وصديقة للبيئة.

كما يستهدف ذلك زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتحسين خواص إنتاج الكابلات الكهربائية والوصلات وتعقيم المستلزمات الطبية والصناعية مما يساهم في تحسين الكفاءة ويساهم في أنشطة التصدير بالتعاون مع الشركات الوطنية.

وخلال الزيارة، استمع الدكتور عصمت، إلى شرح حول اختيار المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع كأحد مراكز التميز والتعاون الفني الدولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجالات استخدام التقنيات النووية والإشعاعية في التطبيقات الصناعية والحفاظ على التراث، بالإضافة إلى الدراسات الفنية الخاصة بأمن وأمان المصادر الإشعاعية والمنشآت النووية والإشعاعية، ودور هيئة الطاقة الذرية في تقييم مواقع المنشآت النووية والإشعاعية والبحوث وتقييم الأثر البيئي للمنشآت النووية والإشعاعية ومجالات البحوث التطبيقية في رقابة الجودة والطوارئ النووية والإشعاعية والضمانات النووية والقانون والمعاهدات الدولية والرقابة الإشعاعية وأمان المنشآت النووية والإشعاعية والوقاية الإشعاعية وأمان دورة الوقود النووي وكذلك التعامل مع الحوادث والطواريء النووية والاشعاعية.

وتضمن الشرح كذلك، متطلبات الأمان النووي للمحطات النووية وخدمات الوقاية الإشعاعية لشركات البترول والغاز ووحدات الطب النووي، وأبحاث هندسة النظم وآمانها وتقييمها من ناحية التصميم والتصنيع والتشغيل وأمان أنظمة المفاعلات النووية وهندسة الأمان في مجالات الهندسة وأبحاث وتطبيقات أنظمة الضمانات النووية وخطط الطوارئ الإشعاعية والنووية.

وشمل الشرح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 130 ميجاوات داخل الهيئة والتي تم تنفيذها في إطار استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة للتوسع في استخدامات الطاقات المتجددة وتعد نموذجًا متكاملًا لنشر استخدامات الطاقة الشمسية في المنشآت البحثية لتوفير الطاقة المستخدمة، والالتزام بالمعايير الدولية والتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتصنيف العلمي والبحثي وعدد الأبحاث المنشورة في الدوريات العالمية والمشروعات الجديدة التي يجرى العمل عليها.

وقال الدكتور محمود عصمت، إن استراتيجية عمل الوزارة وبرامجها التنفيذية تشمل الاهتمام وتقديم الدعم اللازم للهيئات التابعة، لا سيما هيئة الطاقة الذرية والتي تعد شريكًا رئيسيًا في خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية.

وأوضح الوزير، دور هيئة الطاقة الذرية في الاقتصاد القومي وخفض الواردات وزيادة الصادرات، حيث يتم تصدير النظائر المشعة للهند والصين وبنجلاديش وجار إنتاج أحد النظائر المستخدمة في علاج البروستاتا، ونجحت الهيئة في إنتاج الخلايا الشمسية ويتم تجربتها حاليًا تمهيدًا لإنتاج الخلايا الشمسية في مصر مما سيفتح مجالًا كبيرًا لاستخدامات الطاقة الشمسية طبقًا لاستراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة، مشيرًا إلى إنتاج طفرات زراعية تتميز بأنها ذات قاعدة وراثية مختلفة مما يساعد في قدرتها على مقاومة الأمراض وتحملها للظروف البيئية المعاكسة وزيادة الإنتاجية في وحدة المساحة بنسبة 33% عن الأصناف التجارية الحالية.

اقرأ أيضًا:

دليل تركيب عداد كهرباء مسبوق الدفع لأول مرة - نصائح وتفاصيل

القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

رئيس الوزراء يستعرض الفرص السياحية بالمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام