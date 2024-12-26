"الحق في الدواء" يطالب بتفعيل قوانين مواجهة الإعلانات الطبية المضللة

كتب- أحمد جمعة:

طالب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، بضرورة تطبيق القوانين المختصة بمواجهة الإعلانات الطبية المجهولة والمضللة، التي تمثل خطورة على صحة المواطنين وسلامتهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري؛ تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري، وأنه تم استقبال 488 إبلاغا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة يتضمَّن 274 إبلاغا في النصف الثاني من العام الجاري، وفحص 1314 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بسوق الدواء تتضمَّن 763 فحصا في النصف الثاني من العام الجاري.

وأكد "فؤاد" في تصريحات لمصراوي، أهمية مكافحة الإعلانات المضللة، مشيراً إلى أنها أصبحت ظاهرة تستهدف المواطنين من خلال الإنترنت والصفحات المجهولة.

وقال: "منذ فترة طويلة ونحن نطالب بمواجهة إعلانات الإنترنت التي تروج لمستحضرات مجهولة المصدر، حيث لدينا في مصر 62 قناة تبث 112 إعلاناً يومياً عن مستحضرات غير مرخصة".

وأضاف فؤاد: "نطالب بتطبيق القوانين القائمة بالفعل، مثل القانون رقم 48 لسنة 1949 وتعديلاته في 2021، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن 6 سنوات، وكذلك قانون حماية المستهلك الذي يتناول الإعلانات الخادعة بعقوبات تصل إلى السجن عام وغرامة مليون جنيه. بالإضافة إلى قانون الإعلانات الطبية رقم 207 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة في 2019، والذي يعاقب بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه".

وشدد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء على أن الحل لا يكمن في إصدار المزيد من القوانين، بل في تفعيل القوانين الحالية وتنفيذها بحزم لضمان حماية المواطنين من الإعلانات المضللة التي تهدد صحتهم.

كيف يمكن الإبلاغ عن الإعلانات المضللة؟

حددت هيئة الدواء المصرية، طرق التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أي مواد تسويقية مخالفة، أو غير ملائمة.

ويتم ذلك من خلال ملء طلب "الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة" والمتاح على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

أو يتم التواصل من خلال الخط الساخن 15301.

وأكدت الهيئة أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بسرية تامة، حيث إنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية.

اقرأ أيضًا:

الصحة توجه بتوحيد "البروتوكولات العلاجية" داخل المستشفيات.. ماذا تتضمن؟

الصحة تُشكل فرق عمل لـ"متابعة المديريات".. وتحدد طرق الترشيح (مستند)

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة غدًا

برودة ونشاط للرياح.. توقعات طقس الأيام المقبلة

فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل

بعد صرف تعويضات للمتضررين.. أبرز المعلومات عن محور عمر سليمان بالإسكندرية