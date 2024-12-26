وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة ومخالفات البناء بالجيزة

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم اجتماعًا مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات الجاري تنفيذها في نطاق المحافظة.

في بداية اللقاء، استعرضت وزيرة التنمية المحلية، مع محافظ الجيزة، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 224/2025، وما هو منصرف من اعتمادات في إطار هذه الخطة لتنفيذ العديد من المشروعات في عدد من القطاعات الخدمية ومنها النقل والطرق والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بضرورة دفع وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع أهمية وضع برنامج زمني لنهوها بالكامل وسرعة إنجازها مع مراعاة المعايير الفنية خلال تنفيذ المشروعات لتحقيق أعلى استفادة من مخصصات الخطة الاستثمارية وضمان فاعلية تلك المشروعات وتوفير خدمات ومرافق تليق بطموحات المواطنين من أهالي محافظة الجيزة.

وأشار المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إلى توجيهاته المستمرة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات ومديريات الخدمات بإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي للوقوف على معدلات الإنجاز وتذليل أي معوقات أولًا بأول والالتزام بالمواصفات المحددة.

وحرصت وزيرة التنمية المحلية، خلال الاجتماع، مع محافظ الجيزة، على بحث آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء في ضوء التسهيلات والتيسيرات التي أقرتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة خلال الفترة الماضية ومتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.

كما تطرق اللقاء إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الجيزة في مركزي الصف وأطفيح، حيث أشارت الدكتورة منال عوض، إلى أهمية سرعة الانتهاء من باقي المشروعات ودخولها الخدمة أمام المواطنين بالقرى المستهدفة.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن عدد المشروعات المستهدف تنفيذها داخل 42 قرية في المركزين يصل إلى أكثر من 890 مشروعًا في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، وما تم تنفيذه من هذه المشروعات وصل إلى 625 مشروعًا، وجار الانتهاء من 246 مشروعًا، والتي ستساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.

كما استعرض وزيرة التنمية المحلية، ومحافظ الجيزة، جهود المحافظة الاستعدادات الجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وما تم توفيره من قطع أراض لازمة لتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.

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