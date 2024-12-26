الصحة تُشكل فرق عمل لـ"متابعة المديريات".. وتحدد طرق الترشيح (مستند)

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب الترشيح لاختيار أعضاء فريق للعمل تحت مسمى "فريق عمل متابعة المديريات"، كامتداد للإدارة العامة لمتابعة المديريات بديوان عام الوزارة.

وبحسب خطاب أرسله الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة؛ موجه لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، يأتي القرار في ضوء تطبيق الهيكل الإداري الجديد بوزارة الصحة، والذي يضم استحداث الإدارة العامة لمتابعة المديريات بالإدارة المركزية لرعاية جودة الرعاية الصحية بديوان عام الوزارة.

وتتضمن اختصاصات الإدارة العامة لمتابعة المديريات: بناء وتطوير منظومة متابعة المديريات من خلال متابعة الحلول للمشاكل والمعوقات، ومتابعة تقييم الأداء بمستويات الخدمة المختلفة وذلك عبر عرض الإحصائيات والبيانات ونتائج التقييم واقتراح آليات الحل ومتابعة تنفيذها، وفتح قنوات اتصال مع الجهات المختلفة؛ وذلك لبناء وتعزيز قدرات العاملين والمتعاملين مع الإدارة العامة لمتابعة المديريات وتحقيق رضاء الفريق الطبي والمرضى على حد سواء، بحسب الخطاب الذي حصل عليه مصراوي.

وتتضمن معايير الترشيح للانضمام لفريق متابعة المديريات:

. مؤهل "طبي بشري - صيدلة - أسنان - علاج طبيعي - أخصائيين تمريض".

. يفضل خبرة في مجال الجودة وإدارة المستشفيات وتحليل البيانات.

. مهارة التفاوض والتواصل الفعال

. القدرة على اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة تحت ضغط

وأشار الخطاب إلى إعداد مقابلة للمرشحين بمقر الإدارة بوزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.

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