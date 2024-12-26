القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ضخّت وزارة الأوقاف، مبلغ (٢٥) مليون جنيه قروضًا حسنة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، في إطار جهودها لتعزيز الحماية الاجتماعية، ومن منطلق تعظيم الاستفادة من مواردها الذاتية، ودورها في البر وخدمة المجتمع.

رفع قيمة القرض

ورفعت وزارة الأوقاف قيمة القرض الحسن إلى ٢٥ ألف جنيه لذوي الهمم، وأصحاب الأمراض المزمنة مثل الأورام السرطانية، الفشل الكلوي، وأمراض القلب، وحالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه.

ويتم تسديد القرض، بدون إضافة رسوم أو فوائد، مع الالتزام بسداد أصل المبلغ فقط وفق نظام منضبط يضمن استمرارية التدوير.

الفئات التي يحق لها الحصول على قروض

ويحصل على القروض الفئات التالية:

- العاملون من أبناء الوزارة والمديريات الإقليمية.

- موظفو ديوان عام هيئة الأوقاف والمناطق التابعة لها.

- موظفو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومستشفى الدعاة.

- العاملون بالجهاز الإداري للدولة، بلا أي فوائد أو مصروفات إدارية.

كيفية الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف

ويوضح "مصراوي" كيفية الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف، والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- الحصول على استمارة القرض من إدارة الشئون المالية أو طبعها من الموقع الإلكتروني للوزارة.

- إعداد المستندات المطلوبة على النحو التالي:

- بيان مفردات المرتب الخاص بالعامل معتمدًا بخاتم شعار الجمهورية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- مستند مؤيد لسبب طلب القرض، مثل: تقرير طبي "في حالة المرض".

- وثيقة زواج حديثة "في حالة الزواج"، على أن يكون الزواج قد تم خلال العامين الماضيين.

- بعد ذلك تقوم بتسليم الاستمارة مع المستندات المطلوبة إلى الإدارة العامة لشئون البر بوزارة الأوقاف.

رابط التقديم:

- العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها (من أمضى خمس سنوات فأكثر في الخدمة ومعين على درجة مالية)

- العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها (من أمضى ثلاث إلى أربع سنوات في الخدمة ومعين على درجة مالية)

- العاملون بالجهاز الإداري للدولة و القطاع العام (من أمضى خمسة عشر عامًا فأكثر في الخدمة ومعين على درجة مالية)

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