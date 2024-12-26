طلب إحاطة بشأن قرارات غلق المخابز البلدية المخالفة

كتب- نشأت علي:

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإيجاد حلول بديلة لقرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الخاصة بغلق مخابز العيش البلدي المخالفة.

وقال "شمس الدين"، في طلب إحاطة تقدم به للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: قرار إغلاق المخابز المخالفة إذا كان فيه ضرر على أصحابها فإن الضرر الأكبر يقع على المواطنين خاصة داخل القرى حيث يتوجه المواطنون لقرى مجاورة للحصول على العيش البلدى المدعم، مؤكدًا ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لهذه المشكلة.

واقترح النائب السيد شمس الدين، على الحكومة تحويل حصة الدقيق المخصص للمخبز الذي يتم غلقه لأقرب مخبز مجاور له على أن يتم الاستعانة بعمالة المخبز المغلق في المخبز الآخر والسماح له بالعمل فترة إضافية، مؤكدًا أن هذا الاقتراح هو أفضل الحلول لهذه المشكلة.

كما اقترح النائب السيد شمس الدين، عدم تطبيق قرار غلق المخابز في حالة وجود مخالفات واستبدالها بغرامات على المخبز المخالف حفاظًا على مصلحة المواطن وحتى لا يضطر للذهاب إلى قرية أخرى للحصول على الخبز الذي يعد الوجبه الرئيسية للمواطن إضافة إلى الحفاظ على العمالة للحد من أزمة البطالة.

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