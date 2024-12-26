الصحة توجه بتوحيد "البروتوكولات العلاجية" داخل المستشفيات.. ماذا تتضمن؟

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، بضرورة التأكيد على بدء العمل بالبروتوكولات العلاجية الصادرة عن المجلس الصحي المصري، وتوحيدها لضمان جودة الخدمات العلاجية المقدمة داخل جميع المستشفيات العامة والمركزية.

وبحسب منشور رسمي -حصل عليه مصراوي-، خاطبت وزارة الصحة، المجلس الصحي المصري للإفادة بكافة البروتوكولات الصحية المعتمدة، وكافة الدلائل الإرشادية المعتمدة، وكذلك الدلائل الإرشادية الخاصة بدخول وخروج المرضى من الرعايات والحضانات، فضلًا عن سجلات الأمراض القومية.

وأوضح المنشور أن المجلس الصحي أرسل QR Code متضمنًا كافة الدلائل الإرشادية المعتدة، لتفعليها بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من البروتوكولات العلاجية لبعض التخصصات ويتم الانتهاء من البعض الآخر حالياً.

وللاطلاع على الدلائل الإرشادية.. اضغط هنا

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إطلاق 40 دليلا إرشاديا بمختلف الأمراض، خلال احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض، بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية.

وشملت الدلائل الإرشادية لترصد الأمراض المعدية وإجراءاتها الوقائية، كافة المعلومات المتعلقة بالأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، بما يساهم في الاكتشاف المبكر للأمراض، باعتبارها "حجر الزاوية" في منظومة منع حدوث التفشيات الوبائية، والمساعدة في السيطرة عليها حال حدوثها.

وأوضح وزير الصحة أن الدلائل الإرشادية، تُعد مسألة حيوية في توفير إطار علمي موحد،لتحسين جودة نظم الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى، لضمان سلامتهم خلال حصولهم على رعايتهم الصحية، مؤكدًا أن هذه الدلائل يتم استحداثها بشكل دوري، وفقًا لأحدث التشخيصات والعلاجات الجديدة.

ووفق وزارة الصحة، ستكون هذه الدلائل الأساس للطاقم الطبي والصحي بأفضل ممارسات التشخيص والعلاج، بتوفير توصيات قائمة على الأدلة، لتعزيز وتحقيق أفضل النتائج العلاجية والمساعدة في تقليل المضاعفات والآثار الجانبية، كما أن لها دورًا في تعزيز سلامة المرضى وتقليل المضاعفات الطبية.

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