بعد صرف تعويضات للمتضررين.. أبرز المعلومات عن محور عمر سليمان بالإسكندرية

كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.

ويُعد مشروع محور عمر سليمان أحد أبرز المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

أهداف المشروع محور اللواء عمر سليمان

يهدف محور اللواء عمر سليمان إلى تسهيل حركة النقل بين العديد من المواقع الاستراتيجية، حيث يتم تصميمه لنقل المركبات بجميع أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي، والساحل الشمالي، ومناطق التنمية المختلفة مثل المناطق الصناعية واللوجيستية والزراعية في مدينة برج العرب والمناطق المحيطة بها، إلى الطريق الصحراوي مباشرة.

المشروع يعد حلاً مهمًا للحد من الازدحام المروري في مدينة الإسكندرية، حيث سيربط طريق الإسكندرية الصحراوي بمطار برج العرب والطريق الدولي الساحلي، مما يساهم في استيعاب الكثافة المتزايدة للحركة المرورية بين تلك المواقع دون الحاجة للدخول إلى داخل المدينة.

تفاصيل المشروع

يتكون المشروع من طريق مزدوج يبلغ طوله حوالي 20 كيلومترًا، ويشمل 6 حارات مرورية في كل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى تفصل بين الاتجاهين، ويبدأ المحور من علامة الكيلومتر 40 على طريق الإسكندرية-القاهرة الصحراوي، مرورًا بمطار برج العرب الدولي، ثم مدينة برج العرب الصناعية، وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.

ويتضمن المشروع بناء 3 كباري علوية و24 كوبري سطحي، بالإضافة إلى كوبري علوي في مزلقان السكة الحديد إسكندرية/مطروح. هذا التصميم يتضمن تسهيل الحركة بين مختلف النقاط الحيوية في المحافظة وضمان تدفق مروري سريع.

تم تقسيم المشروع إلى 3 قطاعات تعمل عليها شركات وطنية بالتوازي، لضمان سرعة الإنجاز والوفاء بالجدول الزمني المحدد.

وكان اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، صرح أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتوسيع شبكة الطرق في الإسكندرية، بما يسهم في تعزيز المكانة السياحية للمدينة، حيث يربط هذا المشروع بين المراكز التجارية والسياحية والامتدادات العمرانية الجديدة التي تمثل مشاريع تنموية هامة في شرق وغرب الإسكندرية.