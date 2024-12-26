مدبولي: سنفتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص.. و2024 الأثقل في سداد الديون

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الحكومة ستفتح جميع المطارات في مصر أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى استعداد الحكومة للاستماع إلى أي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري.

وأضاف أنه سيتم طرح مشروعين رئيسيين لمضاعفة الغرف السياحية في مصر، الأول في منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات، والثاني في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام. وأكد أنه تم تشكيل مجموعات متخصصة للعمل على تطوير هذه القطاعات.

وتطرق مدبولي خلال لقاء مع عدد من المستثمرين، إلى مسألة الديون، حيث أشار إلى أن عام 2024 يُعد العام الأثقل في سداد الديون، ورغم ذلك تم سداد نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة.

وأوضح أنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات الجديدة، سيتم تلبية احتياجات الصناعة من الغاز في عام 2025،

كما توقع أن يشهد عام 2025 انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم.