مدبولي: طرح مشروعين رئيسيين بوسط البلد وهضبة الأهرام لمضاعفة الغرف السياحية

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طرح مشروعين رئيسيين لمضاعفة الغرف السياحية، الأول في منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات، والثاني في المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام.

وأكد مدبولي أن الحكومة بصدد تشكيل مجموعات متخصصة للعمل على تطوير هذه القطاعات، وأنه سيتم فتح جميع المطارات أمام القطاع الخاص، وأن الحكومة جاهزة للاستماع لأي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري.

وأشار مدبولي إلى أن عام 2024 سيكون عامًا صعبًا في سداد الديون، حيث تم سداد نحو 39 مليار دولار من الديون المستحقة هذا العام.

وأوضح أنه مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات الجديدة، سيتم تلبية احتياجات الصناعة من الغاز في 2025، كما أشار إلى أن عام 2025 سيشهد انخفاضًا كبيرًا في معدلات التضخم.