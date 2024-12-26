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محمد الإتربي: 2360 شركة خرجت من مصر للإمارات في 6 أشهر

12:31 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

محمد الإتربى الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن بيئة العمل في الإمارات قد استقطبت نحو 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024 من مصر، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا على السوق المصري.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المستثمرين في قطاعات متعددة، أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة للتطور، موضحًا أن التضخم سينخفض في المستقبل، وأن أسعار الفائدة ستشهد انخفاضًا يتراوح بين 3 إلى 6% خلال عام 2025.

محمد الإتربي البنك الأهلي المصري الإمارات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصر أسعار الفائدة
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