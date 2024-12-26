محمد الإتربي: الإمارات استقطبت 2360 شركة من مصر منتصف ٢٠٢٤

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن بيئة العمل في الإمارات قد استقطبت نحو 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024 من مصر، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا على السوق المصري.

وأضاف خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المستثمرين في قطاعات متعددة، أن مصر تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة للتطور، موضحًا أن التضخم سينخفض في المستقبل، وأن أسعار الفائدة ستشهد انخفاضًا يتراوح بين 3 إلى 6% خلال عام 2025.