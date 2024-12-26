هاني برزي: تقليص ميزانية صندوق رد المساندة التصديرية أحدث صدمة للقطاعات الصناعية

كتب- محمد أبو بكر:

قال رجل الأعمال هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية سابقًا، إن تقليص ميزانية صندوق رد المساندة التصديرية إلى 23 مليار جنيه شكل صدمة للقطاعات الصناعية المصدرة، حيث كانت هذه الشركات قد اعتمدت في حساباتها على زيادة المساندة التصديرية عند تسعير منتجاتها المخصصة للتصدير، وليس خفضها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال. وطالب برزي بإعداد برنامج جديد للمساندة التصديرية للعام المالي المقبل 2025/2026، وتطبيقه من بداية السنة المالية دون تأخير، مع زيادة مخصصات الصندوق لدعم نمو الصادرات المصرية.

كما اتفق برزي مع ما أشار إليه هشام طلعت مصطفى بشأن تحديات ارتفاع سعر الفائدة على القطاع الخاص، مما يعيق الشركات عن تمويل توسعاتها في الوقت الراهن، نظرًا لأن العوائد من هذه الاستثمارات قد لا تكون مجدية في ظل الأوضاع الحالية.

وأكد على ضرورة وضع آلية تساهم في تسهيل تمويل الاستثمارات للشركات الخاصة، وشدد على أهمية تطبيق القرارات الخاصة بالمجموعة الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

واستشهد باتفاق قطاع الصناعات الغذائية على إلغاء ضريبة جديدة بنسبة 1% من أرباح الشركات لصالح القوى العاملة، ولكن الشركات فوجئت بمطالبة الوزارة بتطبيق هذه الضريبة.