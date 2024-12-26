ياسين منصور يقترح تعزيز الحوافز للمصريين بالخارج لزيادة حجم تحويلاتهم

كتب- محمد أبو بكر:

دعا رجل الأعمال ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، إلى ضرورة تعزيز الحوافز للمصريين المقيمين في الخارج لزيادة حجم تحويلاتهم، بما يسهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.

واقترح منصور تقديم تخفيضات في الرسوم الجمركية أو منح حوافز مالية بالجنيه، على أن يكون لذلك تأثير إيجابي في زيادة إيرادات الدولة من الدولار، مع استمرار توحيد سعر صرف العملة بين السوق الرسمي والموازي.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور عدد من كبار رجال الأعمال.

واقترح منصور إجراء دراسة في بعض الدول الأوروبية بهدف قياس انطباعات السياح عن مصر وبيان الأسباب التي أدت إلى عدم عودتهم للزيارة مرة أخرى.

وشدد منصور على ضرورة ربط الدعم الموجه للشركات المصدرة بنسب نمو صادراتها السنوية، وهو ما أكد رئيس الوزراء أنه يتم تطبيقه بالفعل.

واقترح منصور تقديم مزيد من الحوافز للأجانب الذين يرغبون في الإقامة بمصر، إلى جانب منح تسهيلات للمطورين في الساحل الشمالي لتسريع تطوير مشروعاتهم، بهدف تعزيز الحصيلة الدولارية وسداد الالتزامات المالية الدولية.

و اتفق منصور مع تصريحات هشام طلعت مصطفى بشأن أهمية تشكيل لجان مشتركة بين القطاع الخاص والدولة لمتابعة وحل المشكلات الاقتصادية الحالية.