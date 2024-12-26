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عمر مهنا: مساهمة القطاع الخاص تراجعت ل 24% بسبب الدولار وارتفاع أسعار الفائدة

12:25 ص الخميس 26 ديسمبر 2024

عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي

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كتب- محمد أبو بكر:

قال رجل الأعمال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، إن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري قد تراجعت إلى 24% بسبب التحديات المتعلقة بالدولار وارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح أن مناخ الاستثمار في مصر ما زال غير جاذب بسبب تأثيرات الدولة العميقة وعدم تطبيق القرارات رغم صدورها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مساء الأربعاء.

و أكد "مهنا" على ضرورة إيجاد آلية لتسريع خروج الحكومة من الأنشطة الاقتصادية، وإلغاء الامتيازات التفضيلية للشركات الحكومية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الاستمرار في تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

و توقع عمر مهنا استمرار انخفاض معدل التضخم خلال عام 2025، وصولًا إلى أقل من 6%، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل وتفاقم أزمة النقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بملف التجارة، أكد "مهنا" على ضرورة الإسراع في تقليل تكلفة الاستيراد والتصدير، والعمل على زيادة الصادرات، مع تعزيز الإنتاج المحلي وإحلال الواردات.

كما أشار إلى ضرورة تسريع إجراءات تحسين قطاع السياحة في مصر، مؤكدًا على أهمية تفعيل المجلس الأعلى للسياحة لحل التحديات التي تواجه السياح، مستشهدًا بتجربة إسبانيا الناجحة في هذا المجال.

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