فرصة وحيدة أمام غير الفائزين في قرعة الحج السفر لأداء المناسك.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة السياحة والآثار،، نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، والتي تزامن مع انتهاء التقديم على كافة برامج الحج في مصر سواء التضامن أو الداخلية أو السياحة.

تفاصيل برنامج الحج المباشر 2025

وحددت "السياحة"، للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بفرصة الحج خلال قرعة الحج السياحي، إمكانية السفر أيضًا لأداء الحج 1446هـ-2025 من خلال باقات الحج المباشر بدون قرعة.

وتسمح باقات الحج المباشر بدون قرعة للمواطنين، بأدء الحج بدون قيود أو شروط أو قرعة، حيث يتم التقديم على البرنامج مُباشرة لدى شركة السياحة.

وكانت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، طرحت باقات حج مميزة دون قيد أو شرط على المواطن، وذلك تحت مظلة رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ هذه البرامج المميزة.

ويتراوح سعر تأشيرة الحج المباشر 2025 ما بين 4000 إلى 5000 دولار، بخلاف قيمة برنامج الحج، ويمكن التقديم من خلال التوجه إلى شركة السياحة والتعاقد على البرنامج.

رابط الاستعلام عن نتيجة الحج السياحي 1446هـ

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1446هـ - 2025م.

ويمكن لشركات السياحة التي قامت بإدراج بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الالكترونية من خلال مواقعها الالكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الالكترونية عن البوابة المصرية للحج وهي: اضغط هنا

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