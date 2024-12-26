هشام طلعت مصطفى: الهياكل التمويلية للشركات لن تستطيع تحمل فائدة تصل ل 32%

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن هناك حاجة ماسة لتغيير الفكر الحكومي في التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي.

جاء ذلك، في حديثه خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من المستثمرين من مختلف القطاعات.

أشار هشام طلعت إلى ضرورة الاستعانة بالخبراء في كل قطاع، وخاصة قطاع الصناعة، وقال: "لدينا كفاءات مثل المهندس أحمد عز وأحمد السويدي، الذين يجب الاستفادة منهم في تعزيز الصادرات وتقليص الفجوة الدولارية".

وأضاف المهندس هشام طلعت أن القطاع الخاص يتحمل تبعات الأزمة الاقتصادية التي لا علاقة له بها، محذرًا من أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتمكن من تحمل الفائدة المرتفعة التي تصل إلى 32%.

وأكد على ضرورة تكاتف الجهود والاستفادة من الخبرات المتوفرة لحل أزمة الفجوة الدولارية.