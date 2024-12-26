أحمد عز مثالًا.. هشام طلعت مصطفى يطالب الحكومة الاستعانة بالخبرات الناجحة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، أهمية الاستفادة من الخبرات الناجحة في مختلف التخصصات لتحقيق التقدم في القطاعات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تتوجه للاستعانة بالأمثلة الناجحة في مجالات متعددة، موضحًا: "في قطاع الصناعة، لدينا أسماء ناجحة مثل المهندس أحمد عز، وشركة السويدي، ويجب الاستفادة من تجاربهم".

وأعرب مصطفى عن قلقه العميق من أزمة العجز الدولاري، مؤكداً أنها تمثل أولوية قصوى لمصر في الوقت الحالي، مضيفًا: "العجز الدولاري يمثل أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وله تبعات خطيرة على معدلات التضخم".

وشدد على أن حل هذه المشكلة هو مفتاح لتحريك الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، قائلاً: "إذا لم يتم حل مشكلة العجز الدولاري، سنشهد تدهورًا اقتصاديًا في مصر".

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء موسع جمع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والصناعيين لمناقشة القضايا الاقتصادية الهامة.