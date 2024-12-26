أحمد عز: وقف تراخيص البناء أحدث أزمة في صناعات مختلفة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد رجل الأعمال أحمد عز، أن هناك أزمة خطيرة تواجه العديد من الصناعات في مصر بسبب توقف إصدار تراخيص البناء. وأوضح عز أن 70% من سكان مصر محرومون من حق البناء، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للدولة أن تتحمل وحدها بناء الشقق والعمارات.

وقال: "إن تأثير هذه الأزمة لا يقتصر على مصانع الحديد والأسمنت فقط، بل يشمل أيضًا قطاعات أخرى مثل الأثاث، والفرش، والأجهزة الكهربائية، حيث أن كل منزل يبنى ينشط هذه الصناعات بشكل مباشر".

وطالب عز بضرورة استئناف إصدار تراخيص البناء وتنظيم العملية بدلاً من السماح بالبناء العشوائي، قائلاً: "يجب فتح المجال للبناء بشكل منظم أمام الجميع".

واختتم حديثه مؤكدًا على ضرورة إحياء جهاز الدولة الإداري، مشيرًا إلى أهمية فتح أبواب التوظيف للشباب في القطاع الحكومي، خاصة في ظل وجود حوالي 40 ألف طالب مصري يدرسون في الجامعات الأجنبية.