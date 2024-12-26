نشرة منتصف الليل| تفاصيل لقاء "مدبولي" بالمستثمرين وحالة طقس الخميس

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية بمختلف أنحاء الجمهورية، يرصدها "مصراوي" على النحو التالي:

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بمستثمرين في قطاعات مختلفة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم؛ بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم، وذلك استكمالاً لسلسلة اللقاءات التي بدأها رئيس الوزراء مع الصحفيين ورؤساء التحرير والكتاب والمفكرين.

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رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 26 ديسمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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استثناء العاملين بالكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر

قرر مجلس الوزراء، استثناء العاملين بالكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الثلاثاء 24 ديسمبر، قرار الحكومة باستثناء العاملين بالكهرباء من ضوابط مدد الإعارات والإجازات بدون أجر.

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السيسي يعزي رئيس أذربيجان في ضحايا الطائرة المنكوبة

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برقية إلى الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، عبّر فيها عن خالص التعازي لقيادة وشعب أذربيجان في أعقاب حادث تحطم طائرة الركاب التابعة لطيران أذربيجان.

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مدبولي: معدل النمو في 2025 سيصل لـ 4%

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 80 % من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، الدولة لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر في عملية الإدارة والتشغيل وله الخبرات الكبيرة في هذا الأمر.

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هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة.. واستقبال 488 بلاغًا عن مواد تسويقية مخالفة

أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري؛ تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري.

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ورشة عمل بجامعة حلوان حول مناهضة العنف ضد المرأة وجلسة للعصف الذهني

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان ورشة عمل وجلسة عصف ذهني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، وتزامناً مع الحملة العالمية الـ 16 يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة.

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إجراء 100 حالة لزراعة الصمام الأورطي باستخدام تقنية "تافي".. ماذا تعني؟

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء الحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة TAVI (تافي)، داخل معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

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