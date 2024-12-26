"أسنان بنات الأزهر" تطلق أول كتاب عن المنتجات الطبيعية في طب الأسنان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، إطلاق أول مرجع علمي متكامل عن المنتجات الطبيعة التي يتم استخدامها في المجالات طب الأسنان المختلفة.

وأوضحت أن المرجع الدولي أشرفت عليه الدكتورة مها نيازي، أستاذ العلاج التحفظي، وكيل الكلية سابقًا، والدكتور هشام الأنشاصي أستاذ طب الأسنان بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، إضافة لفريق عمل من الكلية ضم: الدكتورة شيماء أمين، والدكتورة فاطمة حسين، والدكتورة أسماء أحمد مخلص، والدكتورة شيماء الرافعي.

وأكدت عميدة الكلية حرص جامعة الأزهر على الانفتاح والتعاون مع جميع الكليات المناظرة في مختلف الجامعات في مجالات البحث العلمي، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار أسهم في إعداد المرجع الدولي المتكامل حول المنتجات الطبيعة في مجالات طب الأسنان: الدكتورة رغدا عبد الحليم حلمي، أستاذ مساعد طب الأسنان في الجامعة المصرية الروسية، والدكتورة نوال عيدراوس، والدكتورة مني عصام، أعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة الأهرام الكندية.

وألمحت عميدة الكلية إلى أن هذا المرجع الدولي يتضمن عديدًا من الأبحاث العلمية التي تعد نتاج خبرات علمية طويلة تصل إلى 20 عامًا من الجهود في مجال الأبحاث العلمية في كلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة، إضافة إلى كثير من الأبحاث الدولية الأخرى المتعلقة بنفس المجال، والتطبيق الصناعي في مجال المنتجات الطبيعية المتعلقة بطب الأسنان، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجالات طب الأسنان والتكنولوجيا الحيوية.

وأضافت أن هذا المرجع الدولي يعتبر مرجعًا مهمًّا للباحثين والمتخصصين الراغبين في الربط بين البحث العلمي والتطبيقات الصناعية في مجالات طب الأسنان المختلفة.

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