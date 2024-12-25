إبراهيم عيسى: السادات يواجه حملات تشويه لا تنتهي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الرئيس الراحل أنور السادات أكثر رئيس حقق انتصارات لوطنه، ويواجه حتى الآن حملات تشويه لا تنتهي ومحاولة طوال الوقت لتقديمه بصورة حالكة.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه رغم كونه الرئيس المنتصر ولكنه يعامل معاملة مليئة بالاضطهاد والترصد والكراهية في مواجهة الرئيس المهزوم جمال عبد الناصر، مؤكدا أننا نحتاج تقييم حقيقي.

وتابع: "بالذات السنة دي وكأن السادات يعيد تشكيل الوعي العربي من جديد وهو الناجح الوحيد وسط الفشلة وهو الوحيد الذي أنجز وسط عالم عربي يحفر لنفسه ويحاول أن يردم على نفسه ترابا واللي كان بيهاجموه لم يقدموا إلا كل خراب ودمر".

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