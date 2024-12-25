محافظ الجيزة يناقش تطوير وتعزيز الجاذبية السياحية لمنطقة نزلة السمان

كتب- محمد أبو بكر:

عقد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في إطار اهتمامه بتطوير منطقة نزلة السمان، اجتماعًا مع عدد من العاملين في قطاع السياحة بالمنطقة.

وتم التباحث حول كيفية تحسين البيئة الجاذبة للسياحة وتعزيز مكانة المنطقة كمقصد سياحي.

وأكد النجار أن تواجد العاملين في هذا القطاع يمثل جزءًا أساسيًا من مكونات المشروع السياحي، مشيرًا إلى دورهم الكبير في جذب السياح إلى المنطقة.

كما استمع المحافظ لرؤى ومقترحات المستثمرين حول الأعمال الجارية، موضحًا أن نائب المحافظ لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع سيتولى بيان إمكانية تطبيق هذه المقترحات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتطوير المنطقة بشكل متكامل.

حضر الاجتماع كل من هند عبد الحليم، نائب المحافظ، والمهندسة مها فيهم، رئيس هيئة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى النائب شريف الجابري وعمرو القماطي، أعضاء مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد يسري، استشاري هيئة التخطيط العمراني. كما تواجد في الاجتماع أيضًا حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، وممثلون عن متابعة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، إلى جانب عدد من المسؤولين البارزين.

وشارك في الاجتماع أيضًا أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأستاذ طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وعفاف عبد الحارس، مدير مديرية الإسكان، وعزة وهدان، مدير إدارة السياحة.

من خلال هذا الاجتماع، يسعى محافظ الجيزة إلى تحقيق تنمية مستدامة في منطقة نزلة السمان وجعلها أحد أبرز المقاصد السياحية في المحافظة.

اقرأ أيضاً:

الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين

مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي

الحكومة تقر صرف تعويضات اجتماعية لمتضرري مشروع محور اللواء عمر سليمان