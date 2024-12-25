رياح وأمطار وانخفاض الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس

كتب- أحمد الجندي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 26 ديسمبر 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن هناك انخفاضا فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة حيث متوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز الأربع درجات مئوية ليسود بذلك طقس شديد البرودة ليلاً وفى الصباح الباكر .

وتوقعت الهيئة، أن يكون الصقيع على المزروعات، فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع لدرجة الحرارة غدا الخميس نهاراً أن يكون نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الفرصة مهيأة غدا لسقوط أمطار خفيفة مساءً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، ناصحة المواطنين بارتداء الملابس الشتوية، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب الرياح المثيرة للأتربة.

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