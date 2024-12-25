شايل الشيلة معانا.. مدبولي: نحتاج سرعة أكثر لتمكين القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ليست متقاعسة في تنفيذ خطتها ولكن الظروف التي تمر بها فرضت عليها بصورة أو بأخرى عدم السير بالسرعة اللازمة.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، الأربعاء، أن الثوابت موجودة وتعظيم دور القطاع الخاص، وأن تكون الدولة أكثر مكان منظم للأسواق، ونتدخل ونتواجد في بعض القطاعات الاستراتيجية، ونحاول أن يكون دورنا واضح ونركز على التمكين أكثر للقطاع الخاص.

وتابع: ما زال هناك تحديات إدارية على الأرض، والدولة تضع رؤى وسياسات، ونتحرك في كافة الملفات، بدءًا من وزير الاستثمار والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء، وكل قطاعات الدولة.

وأكمل: بالرغم من صعوبة الأوضاع في المنطقة، فإننا مستمرون في برنامج الإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق النقد، الذي أعلن صباح اليوم عن إتمام المراجعة الرابع للبرنامج الخاص بمصر، وأكد على استمرار مصر في تنفيذ البرنامج، وذلك يمثل رسالة ثقة لكل ما تقوم به الدولة المصرية.

وتابع: رغم كل ما نفعله، ما زلنا نرى أننا نحتاج إلى سرعة أكثر لتمكين للقطاع الخاص الفترة المقبلة، ولدينا ثقة كبيرة في القطاع الخاص الوطني المصري، وبمنتهى الشفافية "هو اللي شايل الشيلة معانا وبيجري معانا".

وأكد أنه يتمنى أن يكون القطاع الخاص الوطني هو الأضخم والأكثر قدرة على التوسع لأنها بلده، عكس المستثمر الأجنبي الذي يبحث عن تحقيق أفضل ربح.

وأكمل: نحن أحرص ما يكون على أن تكون مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة تعود إلى أنها الحاكمة.

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