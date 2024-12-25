مدبولي: اضطرابات 2011 أدت لتخوف القطاع الخاص من التوسع في الاستثمارات

كتب - محمد أبوبكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إمه حرص منذ تشكيل الحكومة على التواصل مع المواطنين والقطاعات المهمة التي تمثل المجتمع المصري.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، الأربعاء، أن الحكومة لديها إيمان كامل بأهمية القطاع الخاص وأنه قاطرة التنمية في الدولة، خاصة وأن استثمارات القطاع الخاص تمثل الرقم الغالب في إجمالي استثمارات الدولة.

وتابع: الاضطراب الذي حدث في 2011 أدى إلى تراجع القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات واضطرت الدولة للدخول في هذا الأمر وزيادة الاستثمارات العامة.

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