ورشة عمل بجامعة حلوان حول مناهضة العنف ضد المرأة وجلسة للعصف الذهني

كتب- عمر صبري:

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة حلوان ورشة عمل وجلسة عصف ذهني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، وتزامناً مع الحملة العالمية الـ 16 يوماً للقضاء على العنف ضد المرأة.

أقيمت الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة سماح ربيع، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة وأستاذ الطب النفسي بكلية الطب.

وحاضر في الورشة كل من الأستاذة زينب خير والدكتورة صفاء منير من الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث ركزت الجلسة على مناقشة أفضل السبل لمخاطبة الأجيال الصاعدة لمناهضة الأفكار التي تقلل من قيمة المرأة، مع التأكيد على الدور المحوري للمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية في تطوير الفكر المجتمعي.

تأتي هذه الورشة ضمن فعاليات مشروع "2=1" الذي يهدف إلى تعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين ورفع الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، ويتميز المشروع باستخدام الفنون كالكاريكاتير والرسم على الجدران كوسائل إبداعية للتعبير.

يذكر أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع جمعية الفن للتنمية، وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها وضمان حصولها على كافة حقوقها القانونية، مما يؤكد التزام جامعة حلوان بدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

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