مدبولي: معدل النمو في 2025 سيصل لـ 4%

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن 80 % من فرص العمل في مصر يوفرها القطاع الخاص.

وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه عددًا من المستثمرين بالمنطقة، الدولة لديها قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر في عملية الإدارة والتشغيل وله الخبرات الكبيرة في هذا الأمر.

وتابع: عملنا على بناء بنية أساسية قوية للدولة وعمل مشروعات صغيرة حتى يكون هدفها في الأساس جذب وتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة ونأمل برؤية أثر ذلك خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة قادرة على الحفاظ على استقرارها واستقرار الاقتصاد المصري وسلامة مقدراتها، ونستبشر أن نصل العام المقبل إلى نسب نمو تتجاوز الـ4% ثم بعد ذلك ترتفع المعدلات إلى 6 و7%.

وأكمل: واجهنا فترة شديدة الاضطراب في تاريخ البشرية كلها والمنطقة، وداخلين على العام الخامس في هذه الظروف الاستثنائية بدءًا من فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الإقليمية الحالية، وعدم اليقين بالفترة المقبلة.

وتابع: كل ما سبق له تداعياته في التضخم، وخريطة العالم يُعاد تشكيلها على كافة المستويات وليس في منطقتنا فقط، وقدرنا كدولة وجودنا في منطقة شديدة السخونة والإضطراب وفرض علينا ذلك تداعيات كبيرة على الاقتصاد المصري والوضع الداخلي.

اقرأ أيضاً:

الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024

الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين