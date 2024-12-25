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السيسي يعزي رئيس أذربيجان في ضحايا الطائرة المنكوبة

10:09 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي:

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، برقية إلى الرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، عبّر فيها عن خالص التعازي لقيادة وشعب أذربيجان في أعقاب حادث تحطم طائرة الركاب التابعة لطيران أذربيجان.

وأعرب عن تمنياته بأن يتغمد الله تعالى الضحايا برحمته الواسعة، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، آملاً أن يمنّ الله سبحانه وتعالى على المصابين بالشفاء العاجل.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس إلهام علييف أذربيجان حادث تحطم طائرة
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