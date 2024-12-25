طبيب قلب شهير يكشف أسرارا مذهلة لتناول الفول

كتب - أحمد الجندي:

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، إن الفول يعتبر من الأطعمة الصديقة للقلب بفضل فوائده الصحية المتعددة حيث أنه يحتوي علي الحديد الذي يساعد في الوقاية من الأنيميا.

وأوضح شعبان عبر صفحته على "فيسبوك"، الأربعاء، أن الفول غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في الحفاظ على صحة القلب، مشيراً إلى أن العناصر الغذائية بالفول كالتالي:

-البروتين النباتي الذي يساعد في بناء الأنسجة.

-الألياف التي تساهم في تقليل مستوى الكولسترول في الدم.

- الفول يعتبر من الأطعمة المهمة للوقاية من مرض السكر، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي والألياف التي تنشط هرمونات الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم مستوى الأنسولين في الدم.

وأضاف استشاري أمراض القلب أن الفول يعزز إفراز ثلاثة هرمونات رئيسية تساهم في التحكم في الشهية والشبع، وهم:

هرمون جي إل بي 1 والذي يستخدم حاليًا في علاج مرض السكر.

- هرمون بي واي واي الذي يعمل على قفل الشهية.

-هرمون أميلين، الذي يعزز الشعور بالشبع.

وأشار "شعبان" إلى أن الفول يساهم أيضًا في الوقاية من جلطات القلب وتصلب الشرايين، كما يساعد في خفض الكولسترول بفضل الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فيه كما أن الفول له فوائد إضافية في الوقاية من السرطان وعلاج التهابات الأعصاب.

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