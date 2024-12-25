بعد قليل.. مدبولي يلتقي عددا من المستثمرين

كتب - محمد سامي:

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بعدد من المستثمرين.

جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء الأربعاء.

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