بعد قليل.. مدبولي يلتقي عددا من المستثمرين
09:00 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024
كتب - محمد سامي:
يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل بعدد من المستثمرين.
جاء ذلك في نبأ عاجل بثته فضائية إكسترا نيوز، مساء الأربعاء.
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