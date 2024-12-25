حدث في 8 ساعات| سداد 38.7 مليار دولار ديونا في 2024 و"الوطنية للإعلام" تحظر استضافة العرّافين

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وحظر استضافة العرافين والمُنجمين بقنوات الهيئة الوطنية للإعلام، و سداد 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الحكومة تقر صرف تعويضات اجتماعية لمتضرري مشروع محور اللواء عمر سليمان

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، منها إقرار صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه.

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الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توجيها لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.

ودعا رئيس الهيئة إلى استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.

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الحكومة: سددنا 38.7 مليار دولار ديونا في عام 2024

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وبحسب بيان صحفي، وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، لافتا في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، والذي أوضحت خلاله أنه تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.

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"محلية النواب" تناقش قضية الأحوزة العمرانية وإحلال وتجديد المباني

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمباني.

جاء ذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبد الوهاب أبو خشيم، الذي أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

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موعد رد جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 بعد ظهور نتيجة القرعة

كشف محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، عن موعد رد مبلغ جدية حجز برامج الحج السياحي 1446هـ-2025.

موعد رد جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 بعد ظهور نتيجة القرعة

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن موعد رد جدية الحجز يكون خلال شهر من الإعلان عن نتيجة قرعة الحج السياحي 2025.

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رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد المنظومة التدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين

تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لرجال القوات المسلحة.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمي من اللواء وليد حامد الحماقي مدير معهد ضباط الصف المعلمين تناول أوجه تطوير نظم الإعداد والتأهيل داخل المعهد بما يواكب التطوير والتحديث المتلاحق في مجال التعليم لتخريج ضابط صف معلم يتمتع بدرجة عالية من الاحتراف في تنفيذ أي مهام تسند إليه، كما تفقد العملية التعليمية والأنشطة التدريبية التى عكست المستوى المتميز للطلبة.

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بالصور| "النقل" تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية

ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين عدمَ إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية، وعدم العبور منها؛ لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك؛ وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية؛ للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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لبحث التعاون مائيًّا.. تفاصيل لقاء وزير الري سفيرَ دولة هولندا بالقاهرة

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدَين في مجال الموارد المائية.

وناقش اللقاء موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية، والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدَين للسنوات الخمس المقبلة؛ حيث أشار الدكتور سويلم إلى الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين البلدَين في هذا المجال، منذ بدء أعمال المجلس الاستشاري المصري- الهولندي في السبعينيات، والذي أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.

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شروط وإجراءات شغل وظائف قيادية بـ"الوجه القبلي للكهرباء"

أعلن قطاع الموارد البشرية بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء حاجته لشغل عدد من الوظائف من الفئة الممتازة ذات الرابط الثانوي 2603 (رئيس قطاعات الشؤون المالية والبشرية)، وفقًا للإعلان رقم 10 لسنة 2024.

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وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الصحي مع السفير الياباني.. ماذا ناقش؟

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، السفير الياباني لدى مصر، فوميو إيواي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي والتنمية البشرية.

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