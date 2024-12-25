محافظ البحيرة: نعمل على تعظيم الاستفادة السياحية من رشيد ومسار العائلة المقدسة

البحيرة - أحمد نصرة:

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، العمل على تعظيم الاستفادة من إمكانات رشيد السياحية والثقافية، حيث تعد إحدى أهم المدن التاريخية التي تضم العديد من المعالم الأثرية المميزة، مثل المساجد والمنازل الأثرية التي تشهد على العمارة الإسلامية الفريدة من نوعها.

وأضحت أن المحافظة تهدف لتطوير هذه المعالم لتكون بمثابة متحف مفتوح يقدم للزوار لمحة عن تاريخ مصر العريق، وإعداد خطة تسويقية، تهدف إلى جذب السياح من داخل وخارج مصر، واستغلال المقومات الزراعية في المدينة لتكون نواة لتنمية سياحية ريفية.

وأشارت المحافظ إلى أن مشروع تطوير رشيد سيكون له أثر إيجابي كبير في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى إحياء التراث الثقافي والحفاظ عليه للأجيال القادمة وجعل مدينة رشيد واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر.

كما أكدت "عازر" أن مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون يأتي على رأس الأولويات، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذا المَعلم التاريخي وتطويره بما يتماشى مع المعايير السياحية العالمية، لافتة إلى أن مسار العائلة المقدسة يمثل أهمية تاريخية ودينية لدى شعوب العالم أجمع كما أنه يُعد من التراث الدينى العالمى الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية قد بذلت جهودًا كبيرة ومكثفة من أجل تهيئة المسار لوضعه على الخريطة السياحية، حيث بلغت تكلفة إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة ما يقرب من 80 مليون جنيه، وذلك لرفع كفاءة الطرق المؤدية للمسار بطول 24 کيلو مترًا، والإنفاق على مختلف الأعمال من رصف وإنارة وتشجير ولوحات إرشادية.

ويأتى هذا المشروع في إطار تعزيز السياحة الدينية وتأكيداً لرسالة السلام والتسامح التي هى عنوان مصر الأبرز في تاريخها لتظل دائما ملتقى الحضارات والأديان.