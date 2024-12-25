خاص| أول تعليق من وزير الثقافة على تداول صور لإزالة المسرح العائم

كتب- محمد شاكر:

نشر بعض الفنانين والمسرحيين منهم المخرج حسام الدين صلاح، وياسر أبوالعينين، عددا من الصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لبدء تنفيذ قرار إزالة المسرح العائم، حيث أوضحت الصور أن الإزالة ستبدأ من الكبائن الخلفية للمسرح وفق الصور المنشورة، وعلق عدد كبير من الفنانين عن حزنهم لهذا القرار.

وقالت الفنانة عايدة فهمي، في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد بدأت إزالة المسرح العائم بالفعل، مؤكدة صدور قرار رسمي بذلك.

وأضافت فهمي: إنني حزينة جدا لهذا القرار، وعدد كبير. من المثقفين يرفض هذا القرار لأنه يعد خصما من القوى الناعمة المصرية، ولا يمكن أن نوافق على إزالة أي منشأة ثقافية.

وتابعت فهمي: هذا المسرح له تاريخ عريق، ووقف على خشبته كبار النجوم، ولكن "ما باليد حيلة".

ومن جانبه علق الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في تصريحات خاصة لمصراوي، قائلا: لم أشاهد الصور المتداولة حول إزالة المسرح العائم، مؤكدا أنه لا يوجد قرار إزالة للمسرح حتى الآن، "ولو كان فيه قرار إزالة كنا هننشره".

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