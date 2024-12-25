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هيئة الدواء: إصدار 441 مخالفة.. واستقبال 488 بلاغًا عن مواد تسويقية مخالفة

06:09 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية إصدار 441 مخالفة بخصوص مواد التسويق والإعلان المتداولة بسوق الدواء منذ بداية العام الجاري؛ تتضمن إصدار 270 مخالفة في النصف الثاني من العام الجاري.

وأشارت الهيئة في بيان اليوم، إلى استقبال 488 بلاغا عن مواد تسويقية مخالفة أو غير ملائمة، يتضمن 274 بلاغا في النصف الثاني من العام الجاري، وفحص 1314 مادة تسويقية منشورة ومتداولة من خلال الصفحات والمواقع الإلكترونية بسوق الدواء تتضمن 763 فحصا في النصف الثاني من العام الجاري.

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بأهمية التواصل معها عبر سبل التواصل المختلفة المتاحة؛ للإبلاغ عن أي مواد تسويقية مخالفة، أو غير ملائمة من خلال ملء طلب "الإبلاغ عن مواد دعائية غير ملائمة" والمتاح على موقع الهيئة الرسمي من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

أو من خلال الخط الساخن 15301، وتؤكد أنه يتم التعامل مع المعلومات والبيانات الواردة في هذه البلاغات بسرية تامة، حيث أنها محمية بشكل كامل من قبل هيئة الدواء المصرية.

وتقوم الهيئة بعمل رصد للصفحات الإلكترونية واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بمخالفات المواد التسويقية، وذلك من خلال فريق صيادلة الشكاوى والتأكد من صحة هذه المخالفات.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تنفيذ عمليات الرصد والمتابعة الدورية، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمواد التسويقية المخالفة، واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة والمحدثة والمحايدة وغير المُضَلِلَة للمواطنين بشكل مقبول ومناسب لجميع فئات المجتمع.

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