محافظ البحيرة: ننفذ أكبر موقف سيارات بتكلفة 40 مليون جنيه



كتب- نشأت علي:

استعرضت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مشروعات الخطة الاستثمارية داخل المحافظة، التي تشهدها خلال الفترة الحالية، على لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب أحمد السجيني.

وأكدت عازر، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن المحافظة تمتلك مقومات أساسية؛ حيث إن محافظة البحيرة "نجحت في ملف التقنين وأن نكون أعلى محافظة في العائد من ملف التقنين، وكذلك طلبات التصالح؛ حيث أنهينا استلام كل طلبات التصالح على مستوى المحافظة، وتنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة".

وتابعت محافظ البحيرة: "إننا عازمون على تذليل عقبات وإشكالات كثيرة داخل المحافظة من خدمات معلنة عن بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة في كفر الدوار، بتمويل 40 مليون جنيه؛ لإنشاء موقف جديد لمدينة كفر الدوار".

واستعرضت عازر، في فيلم تسجيلي، المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل المحافظة؛ من القطار السريع، ومشروع الدلتا الجديدة، ومينا رشيد، مؤكدةً أن المحافظة تأتي كأكبر محافظة تمتلك قطاعًا زراعيًّا كبيرًا، مشيدةً بالتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية.