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الحكومة تقر صرف تعويضات اجتماعية لمتضرري مشروع محور اللواء عمر سليمان

04:41 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولى

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كتب- محمد أبو بكر:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، منها إقرار صرف التعويضات الاجتماعية وفقاً لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.

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الدكتور مصطفى مدبولى صرف تعويضات اجتماعية متضرري محور اللواء عمر سليمان محور اللواء عمر سليمان الحكومة
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