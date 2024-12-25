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الهيئة الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمُنجمين

04:33 م الأربعاء 25 ديسمبر 2024

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

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كتب- محمد سامي:

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام توجيها لجميع قنوات وإذاعات ومواقع الهيئة بحظر استضافة العرافين والمنجمين.

ودعا رئيس الهيئة إلى استطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والاستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين.

وبحسب بيان، دعا للابتعاد عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها.

وتابع: واجب وسائل الإعلام مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق.

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