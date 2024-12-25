وكيل "الشيوخ": العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم رد الجميل لأبناء سيناء

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أن قرار العفو يؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على رد الجميل لأبناء سيناء الذين كان لهم دور كبير في الحرب على الإرهاب .

وأضاف أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية التي أقرها الرئيس السيسي؛ وهي أن مصر دولة تسع الجميع، وأن العفو والتسامح هو منهج الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لكل مَن يريد المشاركة في بناء الوطن.

ولفت أبو شقة إلى أن المستقبل المشرق لمصر يحتاج إلى تكاتف كل أبناء الشعب المصري جميعًا في البناء والتنمية، وأن العفو الرئاسي يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستنادًا إلى الحق الدستوري للرئيس بالعفو عن العقوبة المقررة طبقًا للمادة 155 من الدستور.

وشكرَ المستشار بهاء أبو شقة الرئيسَ السيسي على استجابته لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، تقديرًا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة والتصدي للإرهاب، بالعفو عن أبناء سيناء الحبيبة، معقبًا "وأضم صوتي لأبناء سيناء ومشايخها وعواقلها، مؤيدًا وموازرًا وداعمًا لهم في تحقيق الاستقرار والتنمية على أرض الفيروز".

وكان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قد أعلن، في بيان رسمي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

اقرأ أيضًا:

هيئة الأرصاد الجوية تُعلن طقس الساعات المقبلة: رياح سرعتها 50 كم / ساعة

منسق لجنة سرطان عنق الرحم: المرض يهدد حياة السيدات.. وحالة وفاة كل دقيقتين عالميًا

قائمة الإجازات الرسمية في 2025.. وموعد العطلة المقبلة

الحج السياحي.. الأوراق المطلوبة لاستكمال التقديم