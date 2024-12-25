قداسة البابا يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب-محمد أبو بكر:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد، الذي حل اليوم بحسب التقويم الغربي.

وزار قداسة البابا بعد ظهر اليوم، مقر بطريركية الروم الأرثوذكس، بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، ورافقه وفد كنسي، حيث هنأ غبطة البطريرك والمطارنة، بهذه المناسبة.

وتم تبادل كلمات التهنئة والمحبة بين قداسة البابا وغبطة البطريرك.

رافق قداسة البابا خلال زيارة التهنئة دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وإرميا الأسقف العام، ويوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وأكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشماس چوزيف رضا من مكتب قداسة البابا، والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس الشرق الأوسط.

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