نزع الملكية.. محافظ البحيرة تستعرض خطوات الإسراع في صرف التعويضات

كتب- نشأت علي:

قالت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجَّه الهيئة المصرية للمساحة، ممثلة في المهندسة هويدا النوبي، بسرعة نهو إجراءات نزع الملكية لصرف التعويضات للمواطنين، خلال استعراضها مسألة تأخُّر صرف تعويضات نزع الملكية لصالح مشروع تطوير محور المحمودية والمشروعات القومية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن محافظة البحيرة، ومنها النائب أسامة أنور المصري، بشأن صرف التعويضات للمواطنين الذين تم إزالة منازلهم الكائنة بحرم الري؛ لتنفيذ أعمال تطوير محور المحمودية- محافظة البحيرة.

وقالت محافظ البحيرة إن الملف شائك وهناك تراكمات؛ لكن بالمعاونة مع النواب، نبذل قصارى الجهد، والتواصل مباشر ومستمر مع هيئة المساحة، مشيرةً إلى التعاون الكامل الذي أبداه المواطنون القاطنون على طول مسار المحمودية، خلال مراحل تنفيذ مشروع تطويره.

وأضافت جاكلين عازر أنه مع تأخر صرف التعويضات للأهالي تم استعجال هيئة المساحة، وقامت اللجنة المعنية بالنزول إلى كفر الدوار بالفعل، ومع ملاحظة التأخر تم العرض على رئيس مجلس الوزراء الذي وجه بسرعة نهو الإجراءات، وبالتالي الإعلام الخاص بكفر الدوار سينشر وباقي المدن تباعاً.

وشددت محافظة البحيرة على تأكيد أهمية الالتزام بنصوص القانون؛ بأن يكون التعويض وفقًا للقيمة السوقية وقت نزع الملكية.

وقال إبراهيم الشميسي، ممثل هيئة المساحة عن غرب الدلتا، إنه من المتوقع أن يتم الصرف لصالح متضرري نزع الملكية بمحافظة البحيرة، لصالح محور المحمودية؛ خصوصًا مركز أبو حمص، بحد أقصى قبل عيد الفطر.

وأكدت جاكلين عازر محافظ البحيرة، نجاح المحافظة في ملف تقنين أراضي الدولة، لتصبح المحافظة الأعلى في عوائد هذا الملف، فضلًا عن الانتهاء من استلام كل طلبات التصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة.

وشددت محافظ البحيرة على عزمهم تذليل كل العقبات، مشيرةً إلى بدء تنفيذ أكبر موقف سيارات داخل المحافظة في كفر الدوار بتمويل 40 مليون جنيه لإنشاء موقف جديد لمدينة كفر الدوار .

واستعرضت عازر في فيلم تسجيلي المشروعات التي تقوم بها الدولة داخل المحافظة؛ من القطار السريع ومشروع الدلتا الجديدة، ومينا رشيد، فضلًا عم مشروعات الخطة الاستثمارية داخل المحافظة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية.

وأشارت جاكلين عازر إلى المقومات التي تمتلكها المحافظة؛ لا سيما في القطاع الزراعي، مشيدةً بالتعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية.

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