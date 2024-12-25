رئيس "المستشفيات التعليمية" يكشف آخر مستجدات المدينة الطبية: صرح طبي كبير

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:

قال الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهدف من إنشاء المدينة الطبية التابعة للهيئة هو إنشاء مجمع طبي متكامل في مكان واحد، يوفر آليات لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري، وبمثابة صرح طبي كبير.

وأضاف، خلال مؤتمر للاحتفال بنجاح إجراء الحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة (TAVI) بمعهد القلب القومي، أن العمل في المدينة الطبية بدأ منذ عام، وهي تضم 18 معهدًا وكلية طب جديدة، إضافة إلى برامج دراسات عليا، ومركز أبحاث، ومركز تدريب عملاق، وفندق، ومنطقة تجارية تحتوي على مقرات لشركات الأدوية والمستلزمات والعيادات الخاصة، فضلًا عن سكن مخصص للعاملين.

وأكد رئيس هيئة المستشفيات التعليمية أن المدينة الجديدة خصصت ألف سرير لعلاج أمراض القلب، وتم إعداد البرنامج الوظيفي والتصميمات الخاصة بها وفقًا للمعايير الدولية وبشكل عالمي.

وأوضح عبد الغفار أنه تم البدء في التصميمات، ويجري حاليًا التفاوض بشأن التمويل ومصادره، إلى جانب دراسة المدة الخاصة بالسداد، مشيراً إلى أن جميع هذه الأمور تخضع لدراسة متأنية من قبل خبراء متخصصين لضمان نجاح المشروع، مع التأكيد على أن ملف السياحة العلاجية يأتي ضمن أولويات المدينة الطبية.

وتابع قائلًا إن المشروع في انتظار وضع اللمسات الأخيرة من مجلس الوزراء بعد مراجعة كافة الأمور المتعلقة بالمدينة.

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