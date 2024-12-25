عميد معهد القلب يكشف تفاصيل زراعة صمام القلب الأورطي باستخدام تقنية "تافي"

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور محمد عبد الهادي، عميد المعهد القومي للقلب، إن المعهد كيان طبي وتعليمي كبير يتميز بالسبق في العديد من الجراحات الطبية الحرجة المتعلقة بأمراض القلب.

وأضاف، خلال مؤتمر للاحتفال بنجاح إجراء الحالة رقم 100 لزراعة صمام القلب الأورطي باستخدام القسطرة (TAVI) بمعهد القلب القومي، أن الموجة الأولى من تلك الجراحات انطلقت في عام 2012، وتلتها الموجة الثانية في عام 2022، حيث تم الانتهاء من 101 حالة جراحية بهذا الإجراء المهم، محققة نسب نجاح تتماشى مع المعدلات العالمية.

وأشار عميد معهد القلب إلى أن فريق زراعة صمام القلب الأورطي بالتقنية الجديدة ينقسم إلى 3 فرق تم تدريبها داخليًا وخارجيًا على أحدث أنواع وآليات التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن المعهد يقدم خدمة جديدة لمرضى القسطرة القلبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء العالميين للمشاركة في وحدة العيوب الخلقية.

وتابع: تم إنشاء قسم للأطفال داخل المعهد القومي للقلب لعلاج العيوب الخلقية وأمراض القلب، بالإضافة إلى الدور التثقيفي والتعليمي الذي يقوم به المعهد بالتعاون مع المراكز البحثية.

وسبق أن أعلن معهد القلب القومي التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إحياء استخدام تقنية زراعة الصمام الأورطي بالقسطرة، المعروفة بـ«تافي» (TAVI)، التي تعد من التقنيات المتطورة في مجال طب القلب التداخلي.

وظهرت لأول مرة عالميًا عام 2002 عندما أجراها الطبيب الفرنسي الراحل ألان كريبير. ومع ذلك، فإن جذور الفكرة تعود إلى نهاية الثمانينات حين بدأ الطبيب الدنماركي هيلينج أندرسون تجاربه على الحيوانات.

تُستخدم هذه التقنية لعلاج كبار السن المصابين بضيق الصمام الأورطي، خاصةً المرضى الذين تشكل لهم جراحة القلب المفتوح التقليدية خطورة كبيرة.

وتتميز العملية بأنها تُجرى دون تخدير كلي ومن خلال فتحة صغيرة أعلى الساق، ما يتيح للمريض مغادرة المستشفى خلال 48 ساعة فقط.

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